Trasporti Roma – Casini e Leoncini Iv | “Sulla tpl | no all’aumento delle tariffe | sì invece alla gara pubblica”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) “Leggiamo oggi con una certa preoccupazione le dichiarazioni rilasciate al quotidiano ‘La Re’ dall’Assessore Patanè, che prospetta la possibilità di un ritocco verso l’alto del prezzo dei biglietti Atac, in assenza di fondi aggiuntivi da parte del governo sul trasporto pubblico locale. Riteniamo inaccettabile l’ipotesi di un aumento indiscriminatoperché non inciderebbe sul miglioramento della qualità del servizio, che continuerebbe purtroppo a essere gravemente deficitario. Il tema vero è che sarebbe giusto pagare per un servizio efficiente, cosa che al momento non è. Anziché prospettare soluzioni irricevibili come questa, quindi, la Giunta farebbe bene a riaprire i canali di confronto con il Ministero deiper ottenere l’adeguamento dei fondi e soprattutto a fare marcia indietro ...