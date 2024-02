Tragico incidente | auto perde il controllo | muore un bambino di 5 anni

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Castelfidardo, 14 febbraio 2024 – Una tragedia si è consumata stanotte a Castelfidardo. Undi cinqueè morto mentre si trovava incon la madre di 31e il fratello più grande. L’è avvenuto lungo via Jesina attorno alle 23. L’a bordo della quale si trovava la madre con i due figli è uscita di strada finendo contro alcuni alberi nel campo. A chiamare il 112 sono stati alcunimobilisti. Sul posto task force di soccorsi, i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri della Compagnia di Osimo. I pompieri hanno estratto i tre occupanti dalla macchina in aiuto al personale sanitario. L’impresa è stata difficoltosa, per questo in loro aiuto c’erano anche i sanitari. La mamma e il fratello più grande sono stati portati in ...

