Tragedia familiare | uccide la figlia malata e poi si suicida

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Un tragico evento ha avuto luogo in Via Bosco dei Preti, ad Avellino. Un uomo di circa 63 anni, presumibilmente il padre, avrebbe utilizzato una pistola legalmente posseduta perre sua, che soffriva di una grave malattia, prima di togliersi la vita. Secondo le prime sommario informazioni l'uomo si chiamava Costantino Mazza. LaAlessandra era affetta da una forma di depressione. La Squadra Mobile è attualmente sul posto e sta conducendo le indagini. Le forze dell'ordine stanno lavorando per fare luce sulla situazione.Leggi anche: Orrore a Bolzano: fisioterapista accoltellata alla gola in garage. Caccia all'uomo…