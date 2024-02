Tragedia familiare ad Avellino | uccide la figlia malata e poi si suicida

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Pubblicato il 14 Febbraio, 2024 Dopo la strage di Altavilla Milicia, purtroppo c’è un’altra orribile strage da segnalare, quella successa ad, dove sono stati ritrovati in un’abitazione i corpi senza vita di due persone: si tratterebbe di un uomo di 63 anni e delladi 35 anni. Il contesto in cui è avvenuta laSecondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe prima sparato con una pistola alla, disabile e affetta da una grave patologia, dopodiché l’avrebbe rivolta contro se stesso togliendosi la vita. Lasi è verificata nel primo pomeriggio, verso le 14:00, in un’abitazione in località Bosco dei Preti, una zona rurale e collinare di, dove l’uomo viveva con la. A quanto pare al momento della ...

