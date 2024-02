Traffico Roma del 14-02-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati all’ascolto sulla carreggiata esterna del raccordo anulare Si procede a rilento perè un incidente tra laFiumicino il latte e poi tra Casilina e laL’Aquila code anche sulla carreggiata interna tra la centrale del latte e la Tiburtina è ancora dellaFiumicino fino allo svincolo per via di Boccea code anche sul tratto Urbano della A24 in uscita dadalla tangenziale fino al Raccordo Anulare trafficata con code anche la carreggiata in direzione centro dallo svincolo Togliatti alla tangenziale in tangenziale troviamo per un incidente etra viale Castrense via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico dove è questa sera alle 21 scenderanno in campo La Lazio è il Bayern Monaco in direzione ...