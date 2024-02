Traffico Roma del 14-02-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto Buon pomeriggio aumenta ilsul Raccordo Anulare e sulla carreggiata interna e segnaliamo code tra la cassa e la Salaria e tra l’ano e La Rustica in esterna troviamo invece code a tratti tra laFiumicino e Lanina code anche sul tratto Urbano della A24 tra le uscite Togliatti e Tor Cervara Verso il raccordo anulare Bank in direzione del centro da Fiorentini alla tangenziale in tangenziale ilrisulta al momento intenso con code tra Corso di Francia e viale della Moschea e poi a seguire tra la Nomentana e il bivio per laL’Aquila in direzione di San Giovanni ode anche verso lo stadio Olimpico tra la Nomentana & via dei Campi Sportivi stasera alle 21 la Champions League proprio allo stadio Olimpico con Lazio Bayern ...