Traffico Roma del 14-02-2024 ore 17 | 00

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità code a tratti sulla carreggiata esterna del raccordo anulare 3 laFiumicino e Lanina perintenso intanto al Aurelio per il dissesto della sede stradale chiuse alvia Aurelia Antica tra Largo Tommaso perassi e largo Don Guanella nelle due direzioni inevitabili Dunque le ripercussioni alin tutta la zona in centro nei pressi di Torre Argentina manifestazione di protesta dalle 17:30 alle 19:30 in via di San Nicola de Cesarini e stasera alle 21 la Champions allo stadio Olimpico con Lazio Bayern Monaco incendi le misure di sicurezza in tutta l’area del Foro Italico inevitabili Quindi anche i disagi per ilal Flaminio e al della Vittoria ...