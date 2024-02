Traffico Roma del 14-02-2024 ore 16 | 30

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità code a tratti sulla carreggiata esterna del raccordo anulare 3 laFiumicino e Lanina perintenso intanto al Aurelio per il dissesto della sede stradale chiuse alvia Aurelia Antica tra Largo Tommaso perassi e largo Don Guanella nelle due direzioni inevitabili Dunque le ripercussioni alin tutta la zona in centro nei pressi di Torre Argentina manifestazione di protesta dalle 17:30 alle 19:30 in via di San Nicola de Cesarini e stasera alle 21 la Champions allo stadio Olimpico con Lazio Bayern Monaco incendi le misure di sicurezza in tutta l’area del Foro Italico inevitabili Quindi anche i disagi per ilal Flaminio e al della Vittoria ...

Como, un doppio cantiere che mette a rischio il traffico: piazza del popolo e sull’autostrada dei laghi Stamane situazione complicata in alcuni momenti, ma anche per alcune cause extra. Le limitazioni e la nostra presa diretta.

Guida autonoma, il 1^ test in Italia su tratto autostradale aperto al traffico (Video) Movyon ha in programma di effettuare ulteriori test a traffico aperto nella galleria Valsesia nei primi mesi del 2024, per verificare l’affidabilità del posizionamento di precisione dell’auto ...

Como, traffico in tilt per passaggio a livello chiuso in piazza del Popolo e lavori in A9 Iniziano giorni difficili per il traffico comasco: da martedì sera alle 22, 13 febbraio, a venerdì mattina, 16 febbraio alle 8, il passaggio a livello di piazza del Popolo resterà chiuso per ...