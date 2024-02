Traffico Roma del 14-02-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’appuntamento con ilcode a tratti sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Bufalotta e La Rustica a seguito di un incidente altre code tra Anagnina e Appia In entrambe le carreggiate incidente Concorde anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione del Raccordo Anulare ci spostiamo ora in tangenziale anche qui abbiamo code lungo via del Foro Italico tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione San Giovanni in centro nei pressi di Torre Argentina manifestazione di protesta dalle 17:30 alle 19:30 in via di San Nicola de Cesarini al Aurelio per il dissesto della sede stradale si è resa necessaria la chiusura via Aurelia Antica tra Largo Tommaso perassi e largo Don Guanella la strada è interdetta alnelle due direzioni con ...