Traffico Roma del 14-02-2024 ore 14 | 30

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Champions League questa sera allo stadio Olimpico con la sfida tra Lazio e Bayern Monaco il fischio d’inizio è in programma alle 21 ma Come di consueto già molte ore prima dell’inizio della partita scatteranno divieti di sosta ad ampio raggio nell’area della Foro Italico i provvedimenti per la sicurezza con effetti sulla viabilità Sono scattati i già ieri con a divieti di sosta su alcune strade vicino al Colosseo per oggi divieti di parcheggio sono previsti anche nell’area di Villa Borghese è su un tratto del Lungotevere della Vittoria lo stadio è servito dal tram della linea 2 ed altre 16 linee bus domani pomeriggio gli agricoltori di tutta Italia saranno a raccolta in piazzale Ugo La Malfa accanto al Circo Massimo prevista la partecipazione di alcune migliaia di persone mentre ...