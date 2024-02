Traffico Roma del 14-02-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per un problema al manto stradale via Aurelia Antica è chiusa da Largo perassi in direzione di largo Don Luigi Guanella la strada è transitabile invece in direzione di via a questa sera a partire dalle 21 allo stadio Olimpico è in programma la sfida Lazio Bayern Monaco valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League oltre al consueto piano che verrà attuato nell’area della Foro Italico con divieti di sosta ad ampio raggio nelle strade a ridosso dell’impianto sportivo i provvedimenti nell’ambito la sicurezza con effetti sulla viabilità Sono scattati i già ieri con a divieti di sosta su alcune strade vicine al Colosseo per oggi divieti di parcheggio sono previsti anche nell’area di Villa nessun tratto del Lungotevere della Vittoria lo stadio lo ricordiamo ...