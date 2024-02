Traffico Roma del 14-02-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilità incidente lungo la carreggiata esterna della corda Anulare ci sono lunghe code a partire dal Aurelia fino all’uscita Magliana in direzione quindi dellaFiumicino a sud della capitale un incidente sulla Pontina provoca 10 km di colonna a partire da salazzara fino a Pomezia Nord in direzione quindida ieri per il dissesto della sede stradale si è resa necessaria la chiusura di via Aurelia Antica da Largo Tomaso perassi in direzione di largo Don Luigi Guanella stasera alle 21 la Champions allo stadio Olimpico con Lazio Bayern Monaco si va verso il tutto esaurito ingenti le misure di sicurezza in tutta l’area del Foro Italico inevitabili Quindi anche i disagi per ilal Flaminio al della Vittoria prima e dopo la ...