Traffico Roma del 14-02-2024 ore 08 | 30

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) LuceverdeBuongiorno dalla redazione per trovate questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità eda loro a Cesano coronamenti su tutte le principali strade d’accesso verso il centro sicuramente trafficata la Flaminia con le code registrante da Labaro a Tor di Quinto sul Raccordo Anulare abbiamo cose in carreggiata interna a partire dal bivio con laNapoli fino allo svincolo Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti concludi all’uscita Prenestina a Tor Bella Monaca fino alla Tiburtina sul tratto Urbano dellaL’Aquila code dal raccordo alla tangenziale est mentre in tangenziale Ci sono code a tratti dalla stazione Tiburtina all’uscita Parioli campi in direzione Stadio Olimpico la polizia locale Ci segnala un incidente a Montesacro in via Renato Fucini nei pressi di ...