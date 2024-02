Tra vigili e Comune fumata nera Ghisa precettati per la Champions | Ma noi continueremo a protestare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) di Giulia Bonezzi e Nicola Palma Per la partita diInter-Atletico Madrid in programma a San Siro tra una settimana isaranno in servizio. Non che i sindacati della polizia locale abbiano fatto marcia indietro, rinunciando allo sciopero proclamato per martedì 20 febbraio insieme al blocco degli straordinari fino al 26, per tutta la settimana delle sfilate Moda Donna. Tutt’altro: isaranno, dopo che ieri il tentativo di conciliazione coldi Milano, con la Prefettura a mediare tra le parti per cercare un’intesa, si è concluso con una. La vertenza riguarda i turni serali e notturni: imilanesi, in base al contratto decentrato firmato 22 anni fa quando era sindaco Gabriele Albertini, escono ...