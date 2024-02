Tra San Valentino e Carnevale sequestrati oltre 225 mila articoli contraffatti

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato migliaia di gadget non sicuri che sarebbero stati venduti per Sansegnalando 30 persone alle autorità competenti I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, nell’ambito di controlli a tutela del settore dei beni e dei servizi in vista die della festa di San, hanno sequestrato225.000e/o pericolosi per la salute degli acquirenti. I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, nell’ambito di controlli a tutela del settore dei beni e dei servizi in vista die della festa di San, hanno sequestrato225.000e/o ...