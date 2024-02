Totti replica a Ilary Blasi | “E’ più ricca di me” E spuntano nuovi presunti amanti famosi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Non c’è pace tra Francesco. L’ex coppia – che ha condiviso 20 anni d’amore e 3 figli – è sempre più ai ferri corti. Ma d’altronde c’era da aspettarselo tra interviste pungenti, docufilm e libri. Adesso il Pupone (anzi, i suoi legali e i suoi amici, perché lui continua sulla strada della non esposizione in prima persona) decide dire. Innanzitutto c’è la questione dell‘assegno di mantenimento, al momento fissato a 12.500 euro a cui si aggiunge un contributo annuale di 40.000 euro. Pare cheabbia chiesto che venga diminuito e, davanti all’accusa dei legali dell’ex moglie (“Ha dei conti nascosti”, “Sperpera al casinò”) , fa sapere che in realtà la piùdella coppia sarebbe lei. L’ex conduttrice dell’Isola, stando alle ricostruzioni dei legali della ...