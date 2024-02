Totti e Blasi alla resa dei conti correnti | «Lui sperpera al casinò» | «lei è più ricca di me»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Fosse anche solo per il titolo – ladei– la disfida in tribunale tra Ilarye Francescoè troppo golosa per non attirare l’attenzione dei media. E’ affascinante come il divorzio Capitale riesca fornire sempre nuovi dettagli, per lo più avvilenti, al pubblico. Lo scoop della Verità sulle accuse disui “denariti al” da, è deflagrato. La Guardia di finanza – scrive Dagospia – da qualche settimana ha iniziato un accertamento fiscale sull’ex campione, anche sui presunti fondi in Usa e a Singapore. Oggi ne scrive anche il Corriere della Sera. “La conduttrice tv accusa l’ex marito dire denaro ai. Molto denaro: ovvero 3 milioni e 324 ...