Tottenham | infortunio bizzarro per Son | ecco cos’è successo

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Son Heung-min, stella dele della Corea del Sud, resterà fermo ai box per via di unrimediato in Nazionale Son Heung-min è sicuramente tra i calciatori più forti e iconici del mondo. Il top player classe 1992 in forza alha cercato la gloria eterna con la sua Corea del Sud in Coppa d’Asia, senza però riuscire a conquistare il titolo di campione. Oltre il danno, anche la beffa ovvero unal limite dell’incredibile. Infatti Son si è infortunato alla mano in occasione di un acceso diverbio in Nazionale. La Federcalcio coreana ha raccontato di come la discussione si sia accesa nella sala da pranzo dato che alcuni giocatori più giovani, a dispetto delle regole dello spogliatoio, si erano alzati durante il pasto per andare a giocare a ping pong. Son, da capitano della Nazionale, ...