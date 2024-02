Torino | Vagnati | «Ecco cosa penso del futuro di Juric Buongiorno…»

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Davide, direttore sportivo del, ha parlato in conferenza stampa deldie di quello di Buongiorno Davide, direttore sportivo del, ha parlato in conferenza stampa deldie di quello di Buongiorno.le sue dichiarazioni.– «Non mi piace questa domanda, non è il momento di parlare di con o senza. Parliamo del Lecce, le ultime due gare ci hanno lasciato dispiacere per i risultati: per migliorarsi, bisogna vincere più partite possibili. Il focus deve essere tutto su questa stagione, ogni goccia di sudore, e abbiamo una squadra che può fare buoni risultati. Pensiamo a questo, alsi vedrà e siamo pronti a ...

Torino, se Juric se ne andrà chi lo sostituirà Juric sembra deciso a non rimanere, pur tenendo conto che il Toro potrebbe ancora raggiungere un posto in Europa che, però, alla luce degli ultimi risultati e delle defezioni in difesa, ...

Okereke: “Al Torino non si può dire no. Non sono prima punta ma voglio segnare” | OneFootball Com’è stato il suo primo impatto e qual è le sua posizione in campo “Positivo. Sono in una squadra di calcio dove tutti giocando per questa maglia. Quando sono entrato in campo ho sentito la voglia d ...

