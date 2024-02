Torino | ecco quante e quali partite salterà Rodriguez

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Nella partita di sabato contro il Sassuolo ilha perso per infortunio il suo capitano. Ricardo. Gli esami a cui si è...

Ivan Juric , allenatore del Torino , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A contro il Sassuolo Ivan Juric , allenatore ... (calcionews24)

Il Torino perderà per almeno un paio di settimane il difensore e capitano Ricardo Rodriguez uscito per infortunio nel corso di Sassuolo- Torino ... (calciomercato)

Il report sul trasporto ferroviario regionale pone l’accento sull’età dei convogli: in Molise l’età media è di 22,6 anni, in Calabria 21,4 anni (ilsole24ore)

Davide Vagnati , direttore sportivo del Torino , ha parlato in conferenza stampa del futuro di Juric e di quello di Buongiorno Davide Vagnati , ... (calcionews24)

Rossi: "Cambiare sempre sistema non porta a nulla, ecco come dovrebbe giocare il Napoli" Su Napoli-Genoa: " Gara difficile: i rossoblù hanno il loro ritmo, anche con l’Atalanta non meritavano un passivo così pesante. Gli azzurri dovranno ritrovare la loro riconoscibilità, l’identità di ...

Torino, al via le Final Eight di Coppa Italia all'Inalpi Arena. Il grande basket è qui Torino capitale del basket. Dopo il grande successo di pubblico dello scorso anno, torna lo spettacolo della Final Eight di Coppa Italia. All’Inalpi Arena tutti a caccia della Germani Brescia, campion ...

Meteo Torino – Nubi in transito in città, ma l’Anticiclone garantisce la stabilità: ecco le previsioni Meteo Torino - Fase di stabilità nonostante il susseguirsi di nubi passeggere sui cieli sabaudi, ecco le previsioni ...