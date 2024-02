Tony Colombo e Tina Rispoli ancora in carcere | si attende la decisione della Cassazione

Tony Colombo e Tina Rispoli in carcere, tra un mese la decisione della Cassazione Fissata per metà marzo l'udienza della Cassazione sulla misura cautelare emessa ad ottobre nei confronti della coppia, accusata di avere finanziato il ...

Ma in una gara della canzone italiana il dialetto stona Che senso ha chiamarlo Festival della canzone italiana quando su 375 parole di un testo in gara 365 (le abbiamo contate) sono in napoletano Per carità, quella di Geolier non viola le regole sanremesi ...

Il Kit del Canta di Lorenzo Cantarini: Petagna, Immobile, Lautaro, Zapata, Colombo, Politano e Milik E il Sassuolo è la vittima preferita anche del suo compagno di reparto, Tony Sanabria, 4 gol e 2 assist per lui in ... tra cui l’1-3 del girone d’andata con la doppietta di Colombo e il gol di ...