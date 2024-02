Tiro a segno | Coppa del Mondo Granada 2024 | Bektenov e Dhama si impongono nella pistola 10 m ad aria compressa

Va in archivio a Granada , in Spagna, la seconda e penultima giornata della tappa della Coppa del Mondo junior da 10 metri 2024 di Tiro a segno : ... (oasport)

Si è conclusa la prima giornata in quel di Granada, città della Spagna che ospita in questi giorni la seconda tappa della Coppa del Mondo 2024 di ... (oasport)

La prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di Tiro a segno , andata in scena al Cairo , in Egitto, si conclude con la finale della carabina libera tre ... (oasport)

Tiro a segno - Coppa del Mondo Cairo 2024 : Gambaro 13^ nella carabina 3p femminile

Non è andata come sperato la gara di Coppa del Mondo 2024 di Tiro a segno, di scena al Cairo, per le azzurre, che non sono riuscite ad approdare in ... (sportface)