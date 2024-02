Tim chiude il 2023 con ricavi +3 | 1% a 16 | 3 miliardi 2

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Per la prima volta dal 2010 "sono state centrate tutte le guidance per il secondo esercizio consecutivo" sottolinea dopo che il cda (ancora in corso, ndr) ha esaminato i dati preconsuntivi, ricordando che l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato è in agenda per un'altra riunione il 6 marzo. "Prosegue in linea con le tempistiche comunicate il piano di delayering (separazione, ndr)" ribadisce Tim e ricorda che il nuovo piano industriale 2024-2026 sarà presentato al mercato in occasione del Capital Market Day il prossimo 7 marzo. Tornando ai conti nel corso del quarto trimestre sono proseguite le azioni di contenimento dei costi in Italia, che ha un target di 1,5al 2024, raggiungendo a fineil 106% del target incrementale di 800 milioni di euro. La riduzione cumulata nel biennio ...