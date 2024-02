The White Lotus 3 | iniziate le riprese | tutto su cast | trama e location

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ledella terza stagione della serie HBO sono ufficialmente cominciate Con un post ufficiale pubblicato su diversi canali social, HBO ha annunciato l'inizio delledella Stagione 3 di The, serie antologica creata da Mikeche a ogni stagione ha rinnovato il suoe ha scelto unaunica. La nuovaNel post pubblicato dagli account ufficiali di Thee HBO, l'immagine di un ciak sulla splendida nuovadella stagione e la seguente didascalia: "Al #Thesi stanno vivendo esperienze indimenticabili. Siamo ansiosi di accogliere nuovi ospiti nel nostro resort in Thailandia". "Siamo onorati che la ...

HBO rimuove Miloš Bikovi? dal cast di The White Lotus 3 a causa del suo sostegno all'invasione russa dell'Ucraina. L'attore Miloš Bikovi? non farà ... (movieplayer)

Si alla rga il cast di The White Lotus 3 con altre new entry appena confermate. Arrivano nuovi protagonisti dell'attesissimo terzo capitolo della ... (europa.today)

La cantante del celebre gruppo K-pop è entrata a far parte del cast della terza stagione di The White Lotus . Lisa , la cantante del celebre gruppo ... (movieplayer)

The White Lotus 3, via alle riprese. Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione ha raggiunto l’Olimpo della tv a stelle e strisce con The White Lotus, serie antologica HBO riuscita a vincere 15 Emmy Awards, un PGA, due Screen Actors Guild Awards, un Writers Guild of America Award ...

