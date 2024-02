Tessile per la casa e intimo de luxe

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Eva Desiderio Due fiere insieme, nell’ultimo fine settimana, a Firenze per la moda intima e per ilper la. Appuntamenti importanti che raccontano quanto la città conti anche in questi ambiti con due fiere di tutto rispetto che potrebbero essere molto potenziate. Sono Immagine Italia & Co per l’e il beachwear con Maredamare, promosse da Underbeach e dal suo presidente Alessandro Legnaioli, e Firenze Home Textile promossa da Firenze Fiera e dal suo presidente Lorenzo Becattini per tutto quello che riguarda ilper la, gli hotel, la nautica, le spa, la teleria e le fragranze d’ambiente. Ambiti importanti che sono oltre che di moda anche di lifestyle, argomento di grande attualità in questo mondo tanto difficile per il panorama internazionale che riporta i consumi ad ...