Terzo mandato | De Carlo FdI | “Nel 2012 la Lega votò per limitare numero mandati Cos’è cambiato?” VIDEO

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Luca De, senatore di Fratelli d’Italia, in esclusiva ai nostri microfoni sulle tensioni nella centrodestra sul: solo ladentro la coalizione di centrodestra, non vuole tetti o limiti. Contraria Forza Italia e contraria pure Fratelli d’Italia, che per dirla alla Donzelli “vuole essere libera di decidere in autonomia“. Il vicesegretario dellaAndrea Crippa, ovvero il vice di Matteo Salvini, vuole capire perché il no aldei governatori sia diventato una sorta di tabù. Sullo sfondo, e nemmeno troppo, le prossime elezioni in Veneto. Si voterà nel 2025 e senza un, l’attuale governatore Zaia non potrebbe candidarsi per la terza ...