Terzo mandato ai governatori | Molinari | «FdI non ce lo vuole dare» Tajani | «Contrari anche noi»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Passata, e neppure del tutto, la tensione sul tema agricoltori e tassazione, la Lega apre un nuovo fronte. Ilper ie l’ipotesi di mettere un blocco alnelle riforme costituzionali, in questo caso per il premier: «Credo sia più una mossa di chi nonil: c’è un gioco di FdI a non volerciilper i. Questa è la spiegazione», dice piuttosto nettamente Riccardo, a Start su SkyTg24. «Noi – ha osservato – abbiamo già ottenuto un risultato importante» con l’approvazione di «una norma a cui lavoravamo da tempo che toglie il limite dei mandati nei comuni ...