Terziario | Terzulli Sace | “Per export servizi 2023 a doppia cifra | in 2024 normalizzazione”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Così Alessandro, Chief economist, intervenendo alla presentazione dell'ultimo report dell’Osservatoriodi Manageritalia realizzato in collaborazione con. Sull'deia livello globale "per quello che stiamo vedendo alla chiusura dello scorso anno, con i dati che via via saranno resi disponibili, per quello che abbiamo visto in termini di ripresa nel