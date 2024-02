Terremoto vicino a Parma | la scossa pochi minuti fa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Unadidi magnitudo provvisoria compresa tra 3 e 3.5 è stata registrata oggi, mercoledì 14 febbraio, alle 15.50 in provincia didall’Ingv. In provincia diè in corso uno sciame sismico dal 7 febbraio. L’ultimaavvertita, di magnitudo 3.6, era stata registrata sabato 10 febbraio alle ore 10:26 sempre con epicentro a Langhirano e ad una profondità di 18.3 chilometri, come ha reso noto l’Ingv. È stata avvertita dalla popolazione, e sono numerose le testimonianze del fatto riportate dagli utenti sui social network. STIMA #PROVVISORIA #Magnitudo tra 3 e 3.5 ore 15:50 IT del 14-02-2024, prov/zona#INGV 37594671— INGVterremoti (@INGVterremoti) February 14, 2024 L'articolo proviene da The Social Post.