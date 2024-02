Terremoto Maceratese Avanti tutta con Ruani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’ufficialità non è ancora arrivata, ma Pieralviseguiderà ladomenica in casa contro il forte K-Sport Montecchio Gallo secondo in classifica e, salvo cataclismi, farà da traghettatore fino a fine stagione. Il presidente Alberto Crocioni in queste ore ha ricevuto auto candidature, suggerimenti, proposte (sono circolati vari nomi, ad esempio quello di Gastone Mariotti) ma è propenso a scegliere la linea interna. Effettivamente appare logica visto che al termine di questo travagliato torneo di Eccellenza rimangono giusto nove incontri. Una volata comunque delicata perché, se è vero che lanona con 30 punti è solo a 3 lunghezze dai playoff, è vero che ne possiede altrettanti di dote sulla zona playout assolutamente da evitare. L’ex attaccante, classe 1971 e papà dell’under Edoardo, ...