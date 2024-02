Terremoto in Cile nella regione di Atacama di magnitudo 5 9

Una Forte scossa di TERREMOTO di Magnitudo 5.9 si è verificata alle ore 02:31:39 (italiane) del 14 febbraio 2024 in Cile , con epicentro localizzato ... (inmeteo)

In data odierna, un Terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito la regione costiera dell’Atacama in Cile . Secondo i rapporti preliminari, l’epicentro del ... (thesocialpost)

Il Cile è interessato da una serie di Incendi fuori controllo che le autorità considerano già la più grande catastrofe naturale in Cile dal terremoto ... (ilmattino)

Dopo il fortissimo Terremoto in Giappone, un altro Sisma di magnitudo 5.6 ha colpito questa mattina (3 gennaio) la regione Argentina di La Rioja, a ... (thesocialpost)

forte scossa di terremoto in Cile. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. forte scossa di terremoto in Cile Una scossa di terremoto di ... (periodicodaily)