Terremoto a Parma | scossa di magnitudo 3 3 nella zona di Langhirano

Una scossa di Terremoto di magnitudo provvisoria compresa tra 3 e 3.5 è stata registrata oggi, mercoledì 14 febbraio, alle 15.50 in provincia di ... (thesocialpost)

Dopo lo sciame sismico in provincia di Parma dei giorni scorsi, una nuova scossa di Terremoto di magnitudo provvisoria compresa tra 3 e 3.5 è stata ... (fanpage)

Parma , 13 febbraio 2024 – Non si ferma, anche se sembra rallentare lo sciame sismico che da una settimana sta facendo tremare la provincia di ... (ilrestodelcarlino)

Altre tre scosse di terremoto a Parma : lo sciame sismico fa paura

Non si ferma ma sembra rallentare lo scime sismico in provincia di Parma - in particolare nei comuni di Langhirano, Calestano, Fornovo di Taro - ... (iltempo)