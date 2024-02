Tennistavolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Fine settimana dedicato alle competizioni regionali di livello giovanile e veterani (Master) nel con ottimi risultati modenesi quello concluso al nuovo centro sportivo di San Felice Sul Panaro. Nella gara Under 15 successo tutto sommato agevole per il talento rossonero Lorenzo Rettighieri, cui ha fatto eco, nell’Under 19, Daniele Rossi (foto), che non ha perso neppure un set. Buon secondo posto nell’Under 17 per Davide Monari e ancora argento per Matteo Malpighi nell’Under 21. Podio tutto villadoriano nella gara femminile unificata Under 17 e Under 19, con Elena Ferretti oro davanti alla compagna Elena Gabbi. Presenti anche numerosi giovanissimi atleti della Città dei Ragazzi, nelle categorie di esordio: buon quarto posto per Matteo Bergamini nell’Under 11 e Randranaina Fenosoa Luca nell’Under 13. Ha preso inoltre il via il campionato regionale a squadre Master, con la Villa D’Oro ...