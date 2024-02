Tennis | Torneo Rotterdam Sonego eliminato al primo turno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il piemontese si è arreso in due set al bulgaro Dimitrov, testa di serie numero 6(OLANDA) - Lorenzoesce di scena alall'"ABN Amro Open", Atp 500 in corso sul duro delAhoy, con un montepremi da 2.290.720 euro. Ilta piemontese, n.48 del ranking mondiale

Il francese vince col punteggio di 6-4 6-3 contro il bulgaro. ROMA - Ugo Humbert profeta in patria. Il Tennis ta francese ha vinto l'"Open 13 ... (ilgiornaleditalia)

Il quasi 22enne azzurro domina in finale Bagnis e sale al n.76 del ranking CORDOBA (ARGENTINA) - Luciano Darderi , 22 anni da compiere tra due ... (ilgiornaleditalia)

In un match rinviato per pioggia, l'azzurra si è arresa a Navarro in due set DOHA (QATAR) - Semaforo rosso per Jasmine Paolini nel "Qatar ... (ilgiornaleditalia)

La fiorentina, ripescata in tabellone, cede con un doppio 6-4 a Potapova DOHA (QATAR) - Dopo Jasmine Paolini, Anche Martina Trevisan esce nel primo ... (ilgiornaleditalia)

In entrambi i casi sarà sfida inedita ROMA - Rinky Hijikata e Zachary Svajda saranno gli avversari rispettivamente di Matteo Arnaldi e Flavio ... (ilgiornaleditalia)

Monaco: “Van de Zandschulp brutto cliente per Sinner. Musetti non è adatto a giocare indoor” Guido Monaco è stato ospite dell'ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport, e si è soffermato sull'attesissimo ritorno in campo di Jannik Sinner, proiettandosi verso l ...

Carlos Alcaraz: "Tennis in Arabia Saudita Nadal è stato criticato, ma... Non so fino a dove arriveremo, ma si sta evolvendo molto”. Alcaraz ha infine parlato del ruolo di ambasciatore del tennis di Nadal. “Riguardo a Rafa, è vero che ho sentito persone che lo hanno ...