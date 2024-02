Tennis Luca Grasso vince il Rodeo Carnival

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Successo pernelal CT Albinea: sui campi di casa, ha approfittato dei favori del pronostico per regolare 4-2, 4-0 Marco Jovane (San Giuseppe), prima del duplice 4-2 a Francesco Testori (Il Milanino) e al 4-2, 5-3 a Riccardo Gasperini (TC Saliceta) in una finale comunque equilibrata. La marchigiana Silvia Maria Mascara (MTA), invece,a sorpresa il tabellone femminile, superando in semifinale Arianna Galeazzi (CT Reggio) al termine di una lunga battaglia terminata sul 0-4, 4-1, 10-8, per poi avere la meglio su Alessia Delmonte (TC President) per 4-2, 4-1, con la finalista che aveva eliminato in semifinale la padrona di casa Alessia Zerbino.