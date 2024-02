Il servizio è forte, preciso, centrale. La risposta di Bagnis in ritardo, scoordinata, lunga. La favola di Luciano Darderi è diventata realtà. Il ... (ilfattoquotidiano)

Cordoba – Il sogno si è avverato a 27 anni. Luciano Darderi ha vinto il Torneo Atp di Cordoba e questa mattina è il numero 76 in Classifica. Entra ... (ilfaroonline)

Tennis: Atp Rotterdam, Sonego ko al primo turno Rotterdam, 14 feb. -(Adnkronos) - Lorenzo Sonego esce di scena al primo turno del torneo Atp 500 di Rotterdam (veloce indoor, montepremi 2.290.720 euro). L'azzurro, numero 48 del mondo, cede al bulgar ...

Sinner, dove vedere il match contro Van de Zandschulp dell'ATP 500 di Rotterdam Torna in campo Jannik Sinner, per la prima volta dopo la vittoria degli Australian Open. Il tennista azzurro scenderà in campo questa sera nel primo turno dell'ATP 500 di Rotterdam ...

Tennis Atp Rotterdam: oggi l’esordio di Sinner da super favorito nei pronostici di Unibet L’attesa è finita per gli appassionati di tennis: Jannik Sinner torna in campo dopo il trionfo agli Australian Open e lo fa a Rotterdam ...