Tennis | Atp Rotterdam | oggi l' esordio di Sinner e Sonego

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), 14 feb. -(Adnkronos) - Jannikfa il suoal torneo ATP 500 di(veloce indoor, montepremi 2.290.720 euro). A poco più di due settimana dal trionfo agli Australian Open, l'azzurro, numero 4 del mondo, torna in campo affrontando l'olandese Botic Van de Zandschulp, numero 66 del ranking Atp e già battuto dalo scorso 14 gennaio, nel primo match giocato a Melbourne. Persarà un torneo importante perché in caso di successo salirebbe al n. 3 del ranking mondiale, scavalcando il russo Daniil Medvedev. Il match trae Van de Zandschulp è in programma alle 19.30 sul campo centrale delAhoy.debutterà anche Lorenzo. Il torinese, numero 48 del mondo, sfiderà il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 13 Atp e 6 del seeding, reduce dalla finale persa a Marsiglia contro il francese Ugo Humbert.