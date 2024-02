Tennis | Atp Delray Beach | Cobolli raggiunge Arnaldi agli ottavi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), 14 feb. -(Adnkronos) – Diventano due gli italianidel torneo Atp 250 di(cemento, montepremi 661.585 dollari). Insieme a Matteoci sarà infatti Flavio. Il romano, numero 72 del mondo, ripescato come lucky loser dopo il forfait dell’australiano James Duckworth, superano il giapponese Taro Daniel, numero 63 del ranking Atp, con il punteggio di 1-6, 6-2, 7-6 (7-1) dopo due ore e 24 minuti. L'articolo CalcioWeb.

