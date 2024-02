Temptation Island | Lorenzo Amoruso ha ritrovato l’amore dopo Manila Nazzaro | ecco chi è la nuova compagna Foto

È giunta definitivamente al capolinea la relazione fra due ex protagonisti della decima edizione di Temptation Island ? Nei giorni scorsi si era ... (isaechia)

Grande Fratello, Greta si lascia andare su Perla: “E’ dal primo discorso che abbiamo fatto che…” Nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Greta Rossetti si è lasciata andare ad alcune considerazioni su Perla.

Grande Fratello, Greta Rossetti in lacrime dopo l'eliminazione di Vittorio Menozzi, la reazione di Perla Vatiero (VIDEO) Greta Rossetti disperata per l'uscita di Vittorio Menozzi al Gf: "Mi dispiace non averlo difeso".

Filippo Bisciglia festeggia i 100 anni dell’amata nonna Vilma Il noto presentatore ha condiviso con i suoi follower un momento molto importante. Sua nonna ha compiuto 100 anni e Filippo ha postato su Instagram le foto e i video della festa ...