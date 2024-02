Telefonata Meloni-Schlein sblocca mozione Pd | impegno su Gaza

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Lacordiale traporta alla svolta: approvataPd per l’umanitario suNell’Aula della Camera, una parte dellapresentata dal Pd per un cessate il fuoco umanitario apassa con 159 astenuti e 128 voti favorevoli, salutata con applausi. La presidente del Consiglio, Giorgia, e la segretaria del Pd, Elly, con una“cordiale” hannoto l’impasse. L’iniziativa, definita “un primo passo positivo per il Paese” da, include anche la prodi una de-escalation in Europa e sanzioni contro Hamas. Tuttavia, il centrodestra si astiene su questa parte della ...

Una Telefonata allunga la vita, sosteneva un vecchio spot di una nota compagnia telefonica. Mai come questa volta potrebbe essere l'inizio di una ...

