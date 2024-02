Tecnologia microonde La nuova arma con cui la Cina vuole cuocere Taiwan

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La fantascienza arriva sui campi di battaglia. Gli scienziati cinesi dell’Istituto dinucleare del Nord-Ovest di Xi’an e dell’Istituto di ingegneria elettrica dell’Accademia delle scienze cinese di Pechino hanno presentato unaed innovativa, prima del suo genere: un sistema aad alta potenza alimentato da quattro motori Stirling a ciclo chiuso, compatti ed efficienti. Questi motori convertono efficacemente l’energia termica in energia meccanica, lavorando in sintonia come una pompa di calore inversa. La bobina superconduttrice genera un campo magnetico capace di raggiunge una forza fino a quattro tesla, campo che viene sfruttato per concentrare e guidareabbastanza potenti da sopprimere droni, aerei militari e persino satelliti. L’intensità del suo campo ...