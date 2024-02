Teatro Sacra rappresentazione di De André

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Dopo il successo di Quello che non ho, Neri Marcorè torna a confrontarsi con Fabrizio Dein un nuovo spettacolo dicanzone che fa rivivere sul palcoscenico La buona novella, album pubblicato dal grande cantautore genovese nel 1969. Drammaturgia e regia di Giorgio Gallione. Già tutto esaurito alEra di Pontedera il 17 e 18 febbraio, rispettivamente alle 21 e alle 17. Spiega Gallione: "Questo spettacolo è pensato come una sorta dicontemporanea che alterna e intreccia le canzoni di Decon i brani narrativi tratti dai Vangeli apocrifi, cui lo stesso autore si è ispirato: dal protovangelo di Giacomo al Vangelo dell’Infanzia Armento a frammenti dello Pseudo-Matteo. Prosa e musica sono montati in una partitura coerente al percorso tracciato ...

I Jethro Tull al Gran Teatro Morato il 14 febbraio. Ian Anderson: ho scelto il flauto perché tutti usavano la chitarra «Il nuovo disco RökFlöte esplora le personalità di alcuni dei norvegesi in un modo generalmente spensierato» ...

L'Edipo Re del Teatro dell'Elfo in Sardegna per Cedac "Edipo Re. Una favola nera". E' il visionario spettacolo del Teatro dell'Elfo in scena dal 14 al 18 febbraio al Massimo di Cagliari e il 20 al Comunale di Sassari per Cedac. (ANSA) ...

“Teatro a Lume di Candela”, tutti gli appuntamenti al Teatro Duse di Cortemaggiore Fedro Cooperativa è lieta di presentare la rassegna “Teatro a Lume di Candela” presso il Teatro Duse di Cortemaggiore in collaborazione con il Comune di Cortemaggiore e la Fondazione di Piacenza e Vig ...