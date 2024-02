Taremi-Inter | le cifre del contratto

Da luglio l’Inter potrà avere a disposizione Taremi, una volta che entrerà in vigore il nuovo contratto. Agresti non crede molto che l’iraniano ... (inter-news)

Prima Pagina IN Edicola : Inter - i tifosi del Porto bloccano Taremi!

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in antePrima, ... (inter-news)