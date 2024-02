Taremi all’Inter | perché le visite mediche sono saltate | cosa è successo e quando le farà

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)era atteso a Milano per lecon l'Inter, ma l'aereo prenotato non è mai decollato da Oporto: tutto rinviato in accordo con l'entourage dell'attaccante iraniano.

Meazza sempre oltre 70 mila spettatori: mai una media così. Pienone anche venerdì. Col Milan il 21 aprile può arrivare la seconda stella

Mamma, mi scappa Marotta L ’Inter ha il presidente in Cina da mesi, un indebitamento e uno squilibrio economico imbarazzanti anche secondo numerosi presidenti di club che non mancano mai di ricordarcelo ( Commisso, Lotito, De ...

L’Inter investe 30 milioni: doppio colpo Champions per Inzaghi Taremi e Zielinski costeranno in tutto quasi 30 milioni all’Inter, ma l’investimento è necessario per dar forma a una rosa allargata con cui competere nella nuova Champions e nel Mondiale per club.