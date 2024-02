Tajani | “Siamo amici di Israele | ma attenzione a non fare troppe vittime civili”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Pubblicato il 14 Febbraio, 2024 “Noidi, sosteniamo con forza il diritto dia difendersi, a non essere attaccato, nessuno lo può cancellare dalla carta geografica. Il 7 ottobre c’è stata una caccia all’ebreo da parte di Hamas, non un attacco militare, io ho visto filmati incredibili. Noi diciamo che la reazione deve essere proporzionata, diciamoa non. L’interesse generale è la de-escalation, bisogna sostenere il dialogo in Egitto per avere una sospensione dei combattimenti e liberare gli ostaggi”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonioa Rtl 102. “Netanyahu sta certamente seguendo la linea dura. Ci sono decine di ...