Tajani | «Ripartono i finanziamenti alle Ong in Palestina | non all’Unrwa» Ma sul ruolo di Eni è scontro con il verde Bonelli – Video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ieri una presa di posizione sul cessate il fuoco a Gaza, oggi un altro passo con l’annuncio della ripartenza deiorganizzazioni internazionali che operano in, con 10 milioni di euro, ma non(alcuni dipendenti dell’agenzia Onu sono accusati di aver fatto parte del commando terrorista del 7 ottobre). «Abbiamo deciso di incrementare il nostro contributo di 10 milioni di euro, che si aggiungono ai 10 milioni già stanziati a dicembre per la popolazione civile palestinese», ha spiegato a nome del governo il ministro degli Esteri Antonio, sottolineando che iandranno a organizzazioni affidabili, anche in senoNazioni unite, ma non: «Queste risorse – ha affermato il vicepremier – ...