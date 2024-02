Tajani | Noi amici di Israele | ora serve una de-escalation

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma - 'E il rilascio degli ostaggi. Attenzione alle vittime civili' "Noi siamodi, sosteniamo con forza il diritto dia difendersi, a non essere attaccato, nessuno lo può cancellare dalla carta geografica. Il 7 ottobre c'è stata una caccia all'ebreo da parte di Hamas, non un attacco militare, io ho visto filmati incredibili. Noi diciamo che la reazione deve essere proporzionata, diciamo 'attenzione a non fare troppe vittime civili'. L'interesse generale è la de-, bisogna sostenere il dialogo in Egitto per avere una sospensione dei combattimenti e liberare gli ostaggi". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonioa Rtl 102."Netanyahu sta certamente seguendo la linea dura. Ci sono decine di migliaia di vittime civili. Hamas sta usando il popolo ...