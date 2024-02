A Gaza troppe vittime civili, Tajani: "Non è genocidio ma Israele sbaglia" 'Emendamento della Lega per il terzo mandato? Noi siamo favorevoli al terzo mandato per i sindaci dei Comuni al di sopra di

Tajani: "Israele sbaglia, sta provocando troppe vittime civili", anche ai piani alti si sono stufati? (Di mercoledì 14 febbraio 2024) Sembra che qualcosa davvero stia cambiando, se si considera che perfino il ministro degli esteri Tajani ha apertamente riconosciuto che "Israele sta sbagliando". Tajani si è così espresso in relazione al trattamento dei civili di Gaza a opera di Israele. Certo, ha subito chiarito che in ogni caso no Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia (Di mercoledì 14 febbraio 2024) Sembra che qualcosa davvero stia cambiando, se si considera che perfino il ministro degli esteriha apertamente riconosciuto che "stando".si è così espresso in relazione al trattamento deidi Gaza a opera di. Certo, ha subito chiarito che in ogni caso no

Palestina, Libano, Ucraina. Il Punto: Nelle parole del ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, c'è l'infinita ambiguità di una parte di Mondo nei confronti della tragedia di Gaza. In questi giorni, il Ministro ha detto che da part ... Anche ad Israele conviene imparare a distinguere: La reazione alle parole del cardinale Parolin è stata esagerata. Israele ha molte ragioni dalla sua parte, ma non può non chiedersi quali siano le conseguenze di cinque mesi di attacchi ... Fedriga e la mozione di Meloni e Schlein: "Lega con Israele, facile parlare di pace. Vannacci Prima i territori": Il governatore: «Basta opportunismi, il terzo mandato è una questione di principio. Sul Medio Oriente atteggiamento remissivo, così rischiamo un altro 7 ...

