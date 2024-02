Tajani contro il terzo mandato dei governatori | “Hanno un grande potere | bisogna garantire alternanza”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) “Noi siamo favorevole per ildei sindaci nei Comuni fino a 15mila abitanti ma non per il prolungamento delaichegià avuto due mandati”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antoniodurante la conferenza stampa nella sede di Forza Italia. “Questiun, superiore a quello del premier sul territorio, e per una questione di garanzia sull’riteniamo sia giusto che i mandati siano due. Non è una questione che riguarda la Lega o il Pd, ma la tutela dell’e della democrazia nel nostro Paese” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.