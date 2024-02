Tabellone Wta Doha 2024 | Swiatek prima testa di serie | Paolini unica azzurra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ilprincipale del Wta 1000 di, torneo in programma in Qatar dall’11 al 17 febbraio sul veloce. Al via il primo ‘Mille’ della stagione, che vede ai nastri di partenza quasi tutte le big. Assenti solo Aryna Sabalenka, campionessa a Melbourne, e Jessica Pegula, alle prese con un problema al collo. Per quanto riguarda il tennis azzurro, invece, l’giocatrice direttamente ammessa nel main draw è Jasmine, che ha pescato l’ostico Navarro. Di seguito ilcompleto e gli accoppiamenti. COPERTURA TV MONTEPREMIWTATERZO TURNO (1)vs (14) Alexandrova Azarenka vs (8) Ostapenko Tsurenko vs Osaka Pliskova vs Noskova (5) Zheng vs Fernandez (16) Navarro vs (3) ...